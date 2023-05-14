



Большое интервью Президента Зеленского итальянским СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью итальянским СМИ. В нем он, в частности, прокомментировал вероятность использования президентом РФ ядерного оружия, почему Украине нужен справедливый мир, а не посредники, что пообещал Лидер Китая Си Цзиньпин, о контрнаступлении, а именно, когда будут первые важные шаги и многом другом...



"Он хочет жить": Зеленский о вероятности использования Путиным ядерного оружия



Президент РФ Владимир Путин, вероятно, не использует ядерное оружие, ведь он "хочет жить", – считает глава украинского государства.



"Я думаю, что путин не будет использовать ядерное оружие. Никто не может знать, что происходит в голове российского президента, но мы не должны бояться, – заявил Зеленский. – Путин имеет большое желание жить и будет пытаться сделать все, чтобы жить".



При этом Президент Украины отрицает любые возможные переговоры с президентом РФ.



"Поговорить с Путиным? Нет, о чем нам говорить? Он может сделать какие-то дипломатические шаги, но через год снова начнет убивать", – подчеркнул Зеленский.



Нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мри

Украине нужен справедливый мир, а не посредники, заявил Владимир Зеленский во время встречи с представителями итальянских СМИ.



"Со всем уважением к Вашему Святейшеству, нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир", – заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

"Мы приглашаем Папу Римского, как и других лидеров, работать для справедливого мира, но сначала мы должны сделать все остальное, – добавил он, подчеркнув, что сейчас нет смысла пытаться привлечь РФ к диалогу. – Вы не можете быть посредником с Путиным, ни одна страна мира не может этого сделать".



Зеленский: Си сказал мне, что они не будут поставлять оружие Москве



Лидер Китая Си Цзиньпин сказал, что они не будут поставлять оружие Москве, заявил Зеленский.



"Я разговаривал с китайским лидером, мы обсудили важные вопросы, я сказал, что мы рассчитываем на то, что Пекин не будет поставлять оружие Москве. Си ответил, что они не будут поставлять оружие и не будут поддерживать РФ", – заявил Владимир Зеленский.



О контрнаступлении: в скором времени будут первые важные шаги

Президент Владимир Зеленский заявил, что в скором времени будут совершены первые важные шаги в рамках контрнаступления Вооруженных сил Украины.



"Мы очень серьезно готовимся и очень серьезные шаги будут обязательно. Я знаю, что мы все очень мотивированы. Не только те, кто знает замысел, но и весь народ", – заявил он, подчеркнув, что Россия точно почувствует начало контрнаступления украинских военных.



"Это самый актуальный вопрос, но я не могу вам на него ответить. Но вы точно увидите, а Россия – точно почувствует... Мы верим в победу и верим, что первые важные шаги будут вскоре", – заявил он.



Полный вариант интервью Президента Украины Владимира Зеленского итальянским СМИ (13.05.2023)







