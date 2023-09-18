



Большинство - за санкции в отношении тех, кто отказывается служить в резерве





Опрос, проведенный исследователями Ассоциации исследователей общества и армии в Израиле, ставил целью изучить отношение еврейской общественности Государства Израиль к теме правовой реформы, отношение к ЦАХАЛу в контексте протеста против правовой реформы, а также к таким мерам протеста, как отказ и неявка на службу в резерве.



В ходе опроса изучалось отношение населения к таким акциям протеста, как отказ или неявка на службу в резерве. Абсолютное большинство населения выступает против любых форм отказа от службы. Почти 80% опрошенных высказались против отказа от призыва в случае получения приказа №8, 66% - против отказа от явки на учения. 59% высказались против отказа от службы в резерве. Среди противников реформы 67% высказались против неявки на сборы. Среди сторонников реформы абсолютное большинство выступает против любых актов отказа.



60% респондентов считают, что протест резервистов негативно влияет на ЦАХАЛ, но этот же процент полагает, что армейское командование должно действовать сдержанно, разговаривать и убедить тех, кто угрожает отказом. Тем не менее 56% респондентов считают, что к тем, кто выполняет свою угрозу и отказывается явиться на сборы, должны быть применены санкции в соответствии с законодательством.