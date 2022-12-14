



Большинство "военных пенсионеров" работают с зарплатами от 20 000 шекелей и выше



Данные отчета министерства финансов Израиля демонстрируют, что большая часть пенсий выплачиваемых военным не служат той цели, которой они предназначены.



Министерство финансов признает, что в ЦАХАЛе военнослужащие начинают службу в молодом возрасте, и поэтому зарплаты на первых постоянных должностях невысоки по сравнению с начальными зарплатами в других силовых структурах или даже государственных министерствах, которые начинают службу в более старшем возрасте. Однако средний пенсионный возраст в ЦАХАЛе, составляющий 45 лет, более чем на десять лет опережающий другие силовые структуры, диктует быстрый темп продвижения по служебной лестнице, что также сопровождается высокими окладами за более низкий стаж и накоплением значительной пенсии.



Что касается пенсий, то уполномоченный по заработной плате однозначно заявляет, что бюджетные пенсии не служат той цели, для которой они были предназначены. Казначейство проверило расходы на зарплату и пенсии в силовых ведомствах и обнаружило, что 75% получателей бюджетных пенсий в ЦАХАЛе заняты на рынке труда, одновременно получая пособие от государства. Согласно исследованию главного экономиста, их средняя зарплата составляет 21 400 шекелей, что в два раза выше средней зарплаты в экономике, и это еще до получения пенсионного пособия.



Первоначально бюджетные пенсии предназначались для преодоления разрыва между работой в ЦАХАЛе и работой в гражданском обществе, из опасения, что те, кто покинет ЦАХАЛ, не найдут подходящей альтернативы в гражданском обществе. Но, согласно исследованию главного экономиста, большинство из них без проблем интегрируются и получают хорошо оплачиваемую работу, одновременно получая пособие от государства. Наиболее "успешный" дециль пенсионеров ЦАХАЛа, зарабатывающих в среднем 85 000 шекелей в месяц, также получает 23 000 шекелей ежемесячно от государства.



В рамках отчета минфин готовит "превентивный удар" по высоким требованиям, которые ЦАХАЛ выдвинет в ходе предстоящего обсуждения бюджета. В докладе, как уже говорилось, показана "расточительность" бюджетных пенсий, одновременно с высокими зарплатами для постоянного персонала.



Минфин положительно оценивает новый механизм оплаты труда, принятый оборонным ведомством, при котором на бюджетные пенсии уходит меньше, а оборонная карьера является карьерой на всю жизнь.



В рамках новой программы новобранцам предлагается карьерный путь, включающий более конкурентоспособные для рынка высоких технологий зарплаты в молодом возрасте, но без обширных пенсионных льгот, привычных на государственной службе. Минфин надеется, что ЦАХАЛ также примет подобные механизмы трудоустройства. В этой связи следует отметить, что в нынешнем формате только 1 из 11 контрактников в конечном итоге доходит до пенсии.