



Большинство россиян верит, что "СВО" закончится в течение 2 лет

Подавляющее большинство россиян (86,7%) считают, что специальная военная операция на Украине закончится в течение ближайших двух лет.



Об этом говорится в исследовании консалтинговой группы «Полилог» под названием «Образы завершения специальной военной операции в сознании россиян», с которым ознакомились «Ведомости».



При этом большая часть из этого числа – 45% – считают, что спецоперация продлится еще от полугода до года, 28% – от года до двух, 13% – менее полугода. Лишь 8% говорят, что она продлится от трех до пяти лет, и меньше 5% – что больше пяти лет.



В количественном исследовании задавали вопрос о «территориальных результатах спецоперации». Около 70% респондентов считают, что спецоперация закончится сохранением Крыма и вновь присоединенных территорий в составе России, а 32% «ожидают также «присоединения других территорий Украины в будущем». Только 9% говорят, что «все территории вернутся Украине». При этом более 52% россиян считают, что спецоперация закончится «сменой режима на Украине в интересах России». Еще 38% говорят, что произойдет «демилитаризация Украины».