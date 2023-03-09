



Большинство резервистов прекратят полеты, если судебная реформа будет проведена

Во вторник группа офицеров израильских ВВС предупредила начальника штаба ЦАХАЛа Герци Халеви, что большинство их коллег-пилотов активного резерва перестанут нести службу, если правительство проведет судебную реформу.



Признавая, что протесты могут сильно повлиять на боеспособность армии, Халеви провел серию встреч с высокопоставленными офицерами ЦАХАЛа и ВВС, в том числе с теми, кто угрожал не явиться в запас, если противоречивый закон будет принят без компромиссов. Одна из таких встреч состоялась во вторник вечером, на ней присутствовали 20 офицеров, представляющих самые разные подразделения ВВС.



Пилоты пытались объяснить главнокомандующему, что их опасения по поводу резонансной реформы и их нежелание служить, если он будет принята, широко разделяют другие подразделения. Халеви подчеркнул, насколько важны бойцы резерва для ЦАХАЛа, и предупредил о вреде от предупреждения резервистов не явиться на службу для способности армии бороться с внешними угрозами, с которыми она сталкивается.



Командующий ЦАХАЛа пообещал немедленно поговорить с представителями правительства, а также в СМИ о важности уважительного отношения к военнослужащим резерва, которые решили протестовать против судебной реформы.



В среду вечером Халеви выступил с заявлением, в котором назвал отказ явиться на службу в запас ”красной линией”, которую он не примет. Но при этом военачальник добавил, что “обеспечит, чтобы задачи, которые выполняет ЦАХАЛ, соответствовали его ценностям и выполнялись на законных основаниях”.