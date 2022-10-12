



Большинство поляков выступают за размещение ядерного оружия в Польше

Польское издание Rzeczpospolita опубликовало результаты опроса, проведенного IBRiS. Согласно исследованию, около 54,1% респондентов считают, что Польша должна участвовать в программе ядерного обмена НАТО, которая позволит Польше получить доступ к ядерному оружию. Против такого решения выступают 29,5% жителей Польши.



За размещение ядерного оружия в Польше выступают, в основном, сторонники «правых» (68%), респонденты до 29 лет (93%), жители крупных городов (64%), а также люди со средним образованием (60%)



Программа НАТО "Обмен ядерным оружием" предоставляет ядерные боеголовки государствам-членам, не имеющим такого оружия. С ноября 2009 года в рамках программы ядерное оружие США было размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.



Тему участия в этой программе поднял президент Анджей Дуда, который в интервью Gazeta Polska сказал: "Главная проблема в том, что у нас нет ядерного оружия. Нет никаких указаний на то, что мы, как Польша, получим его в свои руки в ближайшем будущем. Потенциал для участия в программе "Nuclear Sharing" всегда есть.Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли ее Соединенные Штаты. Тема открыта".



На эти слова отреагировал представитель Госдепартамента США Ведант Патель, заявив, что США "не намерены размещать ядерное оружие" ни в одной из стран, вступивших в НАТО после 1997 года. Он добавил, что не знал, что Польша поднимет эту тему в переговорах с США.



Неразбериху усилило заявление польского МИДа о том, что ему ничего не известно о подобных переговорах. Однако президентский министр Якуб Кумоч утверждает, что эта тема обсуждалась во время переговоров с американской стороной.



В ходе опроса у респондентов также спросили, обеспокоены ли они тем, что Путин применит ядерное оружие против Украины. Такие опасения разделяют 48,7% респондентов, 39,6% придерживаются другого мнения, остальные не знают, что ответить.



Эскалация войны в Украине больше всего беспокоит избирателей "Единых правых" (50%), женщин (56%), людей 40-49 лет (68%), сельских жителей (62%) и лиц с высшим образованием (54%).

