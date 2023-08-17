



Большинство недавно прибывших из Эфиопии в Израиль - христиане

Согласно официальным данным Управления народонаселения и иммиграции, две трети репатриантов из Эфиопии в Израиль в период с 2020 по 2022 год идентифицировали себя как христиане, пишет The Jerusalem Post .



Из более чем пяти тысяч прибывших из Эфиопии в Израиль в рамках операции “Цур Исраэль”, 3301 идентифицированы как христиане . И только около 1773 человек идентифицированы как потомки евреев, хотя, по словам израильских властей, это не может быть подтверждено. Примечательно, что ни один из них не имел права на репатриацию в соответствии с Законом о возвращении.



Причина такого значительного количества репатриантов, идентифицирующих себя как христиан, заключается в том, что их алия считается гуманитарным актом воссоединения членов семьи. Поэтому предполагается, что многие из тех, кто является членами “еврейских общин” в Эфиопии, на самом деле не являются евреями и исповедуют другую религию.



Ранее в четверг израильское правительство назначило специального посланника для расследования, а затем рекомендовало решение кризиса алии из Эфиопии . Тысячи граждан Эфиопии заявляют, что имеют право на алию, а правительство Израиля заявляет, что алия из этой страны закончилась.





