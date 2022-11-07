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Большинство левых хотят, чтобы Ганц и Лапид были в коалиции Нетаниягу
07.11.2022 20:20 Аркадий Бочаровский

Большинство левых хотят, чтобы Ганц и Лапид были в коалиции Нетаниягу

Опрос, проведенный 7 ноября по заказу советника по политическим стратегиям  Рони Римона, показал, что 71,8% избирателей левоцентристского блока предпочитают, чтобы Биньямин Нетаниягу сформировал правительство не со своими партнерами по правому блоку, а с Яиром Лапидом и Бенни Ганцем. 

Напротив, 81,3% избирателей правого блока предпочитают, чтобы Нетаниягу сформировал правительство с партнерами из правого блока.

В целом,  41,4% опрошенных предпочитаете предпочитают правительство с Нетаниягу, Лапидом и Ганцем, а 44,2% - правое правительство - Ликуд, религиозный сионизм, ШАС и и Яадут А-Тора.

Рони Римон прокомментировал итоги опроса: “Недавно мы слышали, как Яир Лапид и Бени Ганц обеими руками отвергают призывы общественности сформировать правительство с Нетаниягу - и опрос показывает, что они действуют абсолютно вопреки мнению своих избирателей”. 

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