



Большинство израильтян против освобождения харедим от призыва – опрос

По данным опроса INSS, опубликованного в среду, 13 августа, большинство – 68% – израильтян не согласны с предложенным законопроектом о полном освобождении харедим от службы в ЦАХАЛе.



Около трети родителей из числа широкой общественности, имеющих детей в возрасте 16-18 лет, заявили, что они будут отговаривать своих детей от вступления в боевые подразделения или на военную службу, если законопроект будет принят. 25% респондентов поддерживают законопроект, и еще 7% не уверены в своем ответе.



Основываясь на отчете, INSS заявила: “Результаты подтверждают опасения, что ожидаемый проект закона об освобождении харедим нанесет фатальный вред модели народной армии и подорвет статус службы в ЦАХАЛе, а также дух обязательного призыва”.



При этом 41 % опрошенных заявили, что харедим могут служить либо в ЦАХАЛе, либо в национальной службе “Шерут Леуми”. Еще 16% согласны с ними, но хотели бы, чтобы харедим либо служили в ЦАХАЛе, либо выполняли службу “Шерут Леуми” с каким-то компонентом безопасности, а 11% поддержали отмену призыва в армию для всех.



Среди харедим 40% поддерживают отмену обязательного призыва, и только 27,3% поддерживают полное исключение службы для своего сектора.



Несмотря на некоторую поддержку отмены обязательного призыва, все высшее военное командование категорически против такого решения, заявляя, что это существенно повредит качеству призывников.



37% опрошенных заявили, что поддерживают резервистов ЦАХАЛа, которые отказываются от призыва в знак протеста против судебной реформы.



Исследователи опросили 751 мужчину и женщину, включая особую группу родителей детей призывного возраста.





