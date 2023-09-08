



Большинство израильтян негативно относятся к ООН – опрос

Из 24 стран, которые исследовательский центр Pew проанализировал в этом году, у Израиля было самое неблагоприятное мнение – 62% – об Организации Объединенных Наций. 31% израильтян положительно относятся к ООН, и это самый низкий процент среди всех стран.



ООН вызывает недоверии и у 50% опрошенных японцев, 45% греков, 40%, американцев, 37% испанцев и 34% австралийцев.



“Израильское общество исторически выражало неблагоприятное мнение по отношению к ООН: по крайней мере 58% относились к организации негативно с тех пор, как этот вопрос был впервые задан в 2007 году”, – указывает Pew.



Согласно полученным данным, израильское общественное мнение об ООН улучшилось на пять процентных пунктов с 2022 года, когда только 26% израильтян относились к Организации Объединенных Наций положительно.

