



Большинство израильтян недовольны работой правительства – опрос

Согласно новому опросу, нынешнее правительство получило низкие оценки по вопросам стоимости жизни, раскола в израильском обществе и судебной реформы.



Опрос, проведенный Институтом Маагар Мохот и опубликованный изданием Israel Hayom, показал, что большинство израильтян поддерживают формирование правительства национального единства. Согласно полученным данным, 35% израильтян хотят видеть правительство национального единства, 29% предпочли бы полностью правое правительство, подобное нынешнему, а 27% предпочли бы левоцентристское правительство.



В ходе опроса также было изучено, как израильтяне оценивают работу нынешнего правительства по целому ряду вопросов.



По вопросу о стоимости жизни 79% респондентов поставили правительству отрицательную оценку, 13% не высказали определенного мнения и только 8% дали положительную оценку. Даже среди правых избирателей 66% избирателей Ликуда и 67% избирателей “Яадут ха-Тора” дали правительству отрицательную оценку по этому вопросу.



По вопросу о разделении израильского общества 75% респондентов нашли работу правительства неудовлетворительной, по сравнению с 10%, которые положительно оценивают действия правительства по этому вопросу. 15% отнеслись к этому вопросу нейтрально.



64% респондентов поставили правительству отрицательную оценку за решение вопроса о судебной реформе, 13% воздержались от ответа, а 23% одобряют решение правительства по этому вопросу. Однако избиратели коалиции ставят правительству более высокие оценки – 44% избирателей “Ликуд”, по 64% избирателей партии “Религиозного сионизма” и “Оцма Йегудит” и 71% избирателей ШАС одобряют решение правительства по этому вопросу.



Половина избирателей “Яадут ха-Тора” не одобряют подход правительства к вопросу о судебной реформе, в основном потому, что коалиция не разработала закон, позволяющий студентам-харедим откладывать военную службу, несмотря на поддержку реформ партией.