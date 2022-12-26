



Большинство израильтян недовольны новым кабинетом, 40% испытывают страх – опрос

Большинство израильтян недовольны составом нового правительства. Согласно опросу, проведенному ipanel, 51% респондентов недовольны предполагаемыми министрами правительства Нетаниягу. Это чувство разделяют 88% противников Нетаниягу и 15% из избирателей его блока.

48% респондентов довольны составом кабинета.



Вместе с тем израильтяне, в целом, остаются верны политическому выбору, сделанному в ноябре. Лишь 3% проголосовали бы сегодня за противоположный блок. 11% ответили, что отдали бы голос за другую партию, но в том же блоке. 78% проголосовали бы так же, как 1-го ноября.



На вопрос какие чувства вызывает у граждан будущее правительство, ответы поделились между “страхом” и “надеждой” – по 40%. Равнодушно относятся к новому правительству 12%.



Был задан вопрос и относительно судебной сделки по делам Нетаниягу. С предложением закончить их сделкой выступил на этой неделе Рони Альшейх, возглавлявший полицию, когда велось расследование. Эту идею не поддерживают чуть больше трети опрошенных – 34%.



41% не возражают против этого, но 21% при условии, что Нетаниягу оставит политику, а 20%, напротив, что останется в политике. 25% не смогли ответить на этот вопрос.