



Большинство избирателей "Ликуда" поддерживают судебную реформу

Большинство избирателей "Ликуда" поддерживают планы министра юстиции Ярива Левина по полной реструктуризации правовой системы в Израиле.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Midgam и показанном на 12-м канале израильского ТВ.



Согласно результатам, 55% избирателей "Ликуда" поддержали планы нового правительства по реформированию судебной системы, тогда как 17% заявили, что выступают против этого, а 28% "не знают".



42% опрошенных поддерживают процесс ускоренного принятия необходимого законодательства.



На вопрос, опасаются ли они за будущее израильской демократии, 72% избирателей "Ликуда" ответили "нет", 27% ответили "да", а 1% не знают.



Согласно опросу, 67% опрошенных избирателей "Ликуда" заявили, что они действительно удовлетворены работой правительства, 26% заявили, что не удовлетворены, а 7% заявили, что не уверены.



Опрос также показал, что 45% опрошенных считают, что партнеры "Ликуда" по коалиции имеют большее влияние на политику правительства, чем собственные высокопоставленные министры партии Нетаниягу. Около 40% опрошенных считают, что министры "Ликуда" имеют больше права голоса в отношении политики и проектов, проводимых правительством Нетаниягу.

