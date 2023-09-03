Большинство из арестованных эритрейцев останутся за решеткой
Приняты решения в отношении задержанных в ходе акции протеста иностранных граждан в Тель-Авиве.
Израильские СМИ сообщают о том, что удовлетворена просьба министра Итамара Бен-Гвира об административных арестах участвовавших в погромах в Тель-Авиве граждан Эритреи. Полиция арестовала 52 человека, подавляющее большинство из них - за мелкие правонарушения, нарушение общественного порядка и т.д.
По просьбе Бен-Гвира, с согласия министерства внутренних дел и прокуратуры, большая часть задержанных останется под административным арестом.
Это стало возможным благодаря закону "О содержании под стражей инфильтрантов". В последние годы этот закон не применялся, но по просьбе Бен-Гвира было принято решение использовать его в отношении эритрейцев
Также сообщается о том, что правительство рассмотрит вопрос об отмене рабочих виз для тех, кто находится в Израиле нелегально.