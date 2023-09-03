



Большинство из арестованных эритрейцев останутся за решеткой



Приняты решения в отношении задержанных в ходе акции протеста иностранных граждан в Тель-Авиве.



Израильские СМИ сообщают о том, что удовлетворена просьба министра Итамара Бен-Гвира об административных арестах участвовавших в погромах в Тель-Авиве граждан Эритреи. Полиция арестовала 52 человека, подавляющее большинство из них - за мелкие правонарушения, нарушение общественного порядка и т.д.



По просьбе Бен-Гвира, с согласия министерства внутренних дел и прокуратуры, большая часть задержанных останется под административным арестом.



Это стало возможным благодаря закону "О содержании под стражей инфильтрантов". В последние годы этот закон не применялся, но по просьбе Бен-Гвира было принято решение использовать его в отношении эритрейцев



Также сообщается о том, что правительство рассмотрит вопрос об отмене рабочих виз для тех, кто находится в Израиле нелегально.