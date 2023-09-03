Новости » Политика
Большинство из арестованных эритрейцев останутся за решеткой
03.09.2023 12:23 Аркадий Бочаровский

Большинство из арестованных эритрейцев останутся за решеткой


Приняты решения в отношении задержанных в ходе акции протеста иностранных граждан в Тель-Авиве.

Израильские СМИ сообщают о том, что удовлетворена просьба министра Итамара Бен-Гвира об административных арестах участвовавших в погромах в Тель-Авиве граждан Эритреи. Полиция арестовала 52 человека, подавляющее большинство из них - за мелкие правонарушения, нарушение общественного порядка и т.д.

По просьбе Бен-Гвира, с согласия министерства внутренних дел и прокуратуры, большая часть задержанных останется под административным арестом.

Это стало возможным благодаря закону "О содержании под стражей инфильтрантов". В последние годы этот закон не применялся, но по просьбе Бен-Гвира было принято решение использовать его в отношении эритрейцев

Также сообщается о том, что правительство рассмотрит вопрос об отмене рабочих виз для тех, кто находится в Израиле нелегально.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы