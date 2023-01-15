



"Большинство граждан - за то, чтобы БАГАЦ мог аннулировать законы"

12-й канал израильского ТВ утверждает, что большинство граждан страны поддерживают принцип, согласно которому Высший Суд Справедливости может отменять законы, принятые Кнессетом, в случае, если они противоречат "принципам демократии".



На фоне реформы правовой системы Институт демократии Израиля опубликовал 15 января Индекс демократии Израиля за 2022 год. В индексе представлены тревожные данные о подрыве доверия населения к государственным институтам.



Согласно данным текущего индекса, доверие населения к государственным институтам упало до беспрецедентно низкого уровня с момента публикации первого индекса в 2003 году. Только 33% населения доверяет институтам. Для сравнения, около десяти лет назад этот показатель составлял 61%.



Индекс Института демократии Израиля не имеет прямого отношения к нынешней реформе, но некоторые данные имеют отношение и к ней. Согласно индексу, 57% населения Израиля считают, что БАГАЦ должен иметь право отменять законы, принятые Кнессетом, если они противоречат принципам демократии.



Наряду с этим, существуют большие разрывы в поддержке среди различных слоев населения. Среди арабской общественности 87% ответили положительно, по сравнению с 57% среди еврейской общественности. То же самое верно среди левых и центристов (89% и 70%) по сравнению с меньшинством среди правых (37,5%).