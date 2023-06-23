



Большинство арабов поддерживают привлечение ШАБАК к борьбе с преступностью

В то время как арабские депутаты и ряд неправительственных организаций предостерегают от присоединения ШАБАК к борьбе с ростом преступности в арабском секторе, большинство израильских арабов на самом деле поддерживают эту идею.



Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, опубликованного Kan's Makan.



Согласно опросу, около двух третей респондентов заявили, что поддерживают идею присоединения ШАБАК к борьбе с преступностью, а 52% опрошенных заявили, что их не беспокоит использование электронного отслеживания, такого как отслеживание мобильных телефонов.



63% респондентов заявили, что считают рост преступности угрозой для себя.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в последние недели настаивали на интеграции ШАБАКа в борьбу с ростом преступности в арабском секторе.



Сообщается, что само агентство категорически против интеграции в борьбу с преступностью по разным причинам: от нехватки ресурсов до опасений, что чрезмерное использование его возможностей может привести к разоблачению его агентов.



Лидеры израильских арабов и НПО по защите гражданских прав также выразили несогласие с этим планом, сославшись на обеспокоенность по поводу полицейского наблюдения.



