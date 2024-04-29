



Больше тысячи граждан Таджикистана удерживают в московских аэропортах

Как следует из заявления МИД Таджикистана, 27 апреля только в зоне временного содержания в аэропорту Внуково находились 954 гражданина Таджикистана, в том числе студенты, которые обучались в российских вузах.



В ведомстве добавили, что после многочасового ожидания на границе в Россию все же попали 322 гражданина Таджикистана. При этом уже существует список из 306 человек, которых российские власти выдворяют навсегда.



МИД Таджикистана заявил, что не менее сложная ситуация также в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево. Там в зоне временного содержания удерживают десятки человек. Ведомство отметило, что граждан Таджикистана содержат плохих условиях без доступа к горячей еде.