Больше тысячи граждан Таджикистана удерживают в московских аэропортах
Как следует из заявления МИД Таджикистана, 27 апреля только в зоне временного содержания в аэропорту Внуково находились 954 гражданина Таджикистана, в том числе студенты, которые обучались в российских вузах.
В ведомстве добавили, что после многочасового ожидания на границе в Россию все же попали 322 гражданина Таджикистана. При этом уже существует список из 306 человек, которых российские власти выдворяют навсегда.
МИД Таджикистана заявил, что не менее сложная ситуация также в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево. Там в зоне временного содержания удерживают десятки человек. Ведомство отметило, что граждан Таджикистана содержат плохих условиях без доступа к горячей еде.
Одни черные головки ...— Хуанита Хульевна 🤍💙❤ (@Juanita0953) March 27, 2024
Таджики в аэропорту "Домодедово" после проверки паспортов. pic.twitter.com/vaoOHfjwJp