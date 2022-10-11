



"Большая семерка" сделала заявление после срочного заседания

"Никто не хочет мира больше, чем Украина". G7 сделала заявление после встречи: главное





Сегодня, 11 октября, прошло срочное совещание глав стран "Большой семерки" (G7), в котором принимал участие и президент Украины Владимир Зеленский. По итогам заседания лидеры стран сделали совместное заявление, в котором осудили массированный ракетный удар россиян по Украине и выступили за обязательное привлечение российского диктатора Владимира Путина к ответственности.



Отметим, что заседание лидеров G7 прошло на фоне массированных ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры и городов по всей Украине.



"Мы решительно осуждаем эти нападения и напоминаем, что неизбирательные нападения на невиновное гражданское население являются военным преступлением. Мы привлечем к ответственности президента Путина и виновных", - говорится в заявлении.



Кроме того, G7 решительно осудило незаконную попытку аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также Автономной Республики Крым и Севастополь. Лидеры страны отметили, что никогда не признают эту незаконную аннексию или фиктивные референдумы, которые Россия использует для ее оправдания.



"Россия грубо нарушила принципы, закрепленные в Уставе ООН. Они не могут и не дают России легитимных оснований для изменения границ Украины. Мы призываем все страны однозначно отвергнуть эти нарушения международного права и требуем от России прекратить все военные действия и немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику из Украины", - говорится в заявлении.



Лидеры "Группы семи" отметили, что будут продолжать вводить дополнительные санкции на Россию, включая физических и юридических лиц - внутри и за пределами России - оказывающих политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам страны-агрессора изменить статус территории Украины.



G7 осудило умышленные эскалационные шаги России, включая частичную мобилизацию и безответственную ядерную риторику, ставящую под угрозу глобальный мир и безопасность.



"Мы подтверждаем, что любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия", - говорится в заявлении.



Лидеры стран осуждают действия России на Запорожской АЭС и давление, оказываемое на персонал объекта. Так, G7 будем считать Россию ответственной за любой инцидент, вызванный их действиями.



В своем заявлении "Группа семи" упомянула и о Беларуси. Лидеры стран призвали белорусские власти прекратить содействие российской захватнической войне, позволяя российским вооруженным силам использовать территорию Беларуси и оказывая поддержку российским военным.



"Объявление о создании совместной военной группировки с Россией является последним примером соучастия белорусского режима с Россией. Мы снова призываем режим Лукашенко полностью придерживаться своих обязательств по международному праву", - говорится в заявлении.



G7 будет продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и правовую поддержку и будет твердо поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Они также стремятся поддерживать Украину в обеспечении готовности к зиме.



"Ни одна страна не хочет мира больше, чем Украина, народ которой потерпел смерть, перемещение и бесчисленные зверства в результате российской агрессии", - сказано в заявлении.



"Группа семи" отметила, что справедливый мир должен включать следующие элементы:

соблюдение устава ООН по защите территориальной целостности и суверенитета;

сохранение способности Украины защищаться в будущем;

обеспечение восстановления и реконструкции Украины, включая изучение путей для этого за счет средств из России;

привлечения к ответственности за российские преступления, совершенные во время войны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров G7 отказаться от переговоров с Путиным. Он также предложил разместить наблюдателей на границе с Беларусью.