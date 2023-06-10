



”Большая семерка” дала Украине рекомендации по реформам

В G7 считают, что решающим для будущего Украины является возобновление декларирования, усиление Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), а также обеспечение конституционного правосудия. Об этом говорится в сообщении послов G7 в Twitter.



"Усилия по борьбе с коррупцией и институциональной реформой имеют решающее значение для будущего Украины. Послы G7 остаются привержены дальнейшей поддержке их внедрения", – отметили послы “Большой семерки”.



В сообщении отмечается, что Украине предоставили ключевые рекомендации по усилению антикоррупционных институций и реформированию судебной системы. В частности, в течение следующих 3 месяцев G7 рекомендует приложить первоочередные усилия для восстановления требования декларирования имущества и финансирования политических партий, усиление НАБУ и САП, а также обеспечение конституционного правосудия.



А именно восстановить обязанность государственных служащих (кроме мобилизованных и непосредственно привлеченных к боевым действиям), подавать и обнародовать свои декларации об имущественном состоянии и доходах во время военного положения; возобновить проверку Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) деклараций об имущественном положении и доходах; обеспечить публичный доступ к декларациям об активах с соответствующими редактированием положений о безопасности; и восстановить требования по отчетности, финансирование политических партий с редактированием положений о безопасности.



В отношении НАБУ и САП принять новые законодательные акты, направленные на совершенствование процедур отбора руководителя и ключевых должностных лиц САП, усилить способность регулировать ее организационную деятельность, в частности, бюджетную и штатную, а также создать механизмы дисциплинарной ответственности и подотчетности руководства САП путем введения отдельной дисциплинарной комиссии и независимой ревизионной комиссии, согласование функций руководителя.



Также рекомендуется усилить институциональную независимость и состоятельность НАБУ, в том числе путем усовершенствования законодательной и нормативной базы путем увеличения штатной численности и обеспечение должного финансирования, обеспечение возможностей независимого прослушивания телефонных разговоров и создания института судебной экспертизы.



А в отношении конституционного правосудия необходимо принять и ввести законодательство о прозрачном отборе судей Конституционного суда на меритократической основе, включая процесс предварительного отбора на основе оценки добродетели и профессионализма кандидатов в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.