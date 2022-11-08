



Большая российская колонна с техникой прибыла на базу ПВО близ Дамаска

Источники, связанные с сирийской оппозицией, сообщают, что большая колонна российской и сирийской военной техники прибыла на базу 75-й бригады ПВО в районе Аль-Макилиба.



Согласно сообщению, в колонне было замечено около 100 транспортных средств, включая машины с радарными системами и ракетами ПВО. Также сообщалось, что в колонне прибыли и российские офицеры.



Эта база расположена недалеко от аль-Кисва в Дамаске, и, согласно сирийским источникам, она была атакована Израилем 17 сентября этого года, а также в феврале 2020 года.