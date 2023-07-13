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Суровикин
13.07.2023 16:57 Евгения Маркова

Большая чистка: в РФ 13 высокопоставленных офицеров задержали, 15 – отстранили

Через несколько часов после мятежа главы ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина службы внутренней безопасности задержали 13 высокопоставленных российских офицеров. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, некоторые из задержанных позже были отпущены. Кроме того, 15 военнослужащих сняли с должности или уволили.

“Задержания предназначены для очистки рядов от тех, кому, как считается, больше нельзя доверять”, – сказал один из источников.

По данным издания, под стражей находятся генерал Сергей Суровикин, о задержании которого ранее уже сообщали Financial Times и другие СМИ, и генерал-полковник Михаил Мизинцев, занимавший пост замминистра обороны, но в конце апреля вступивший в ЧВК “Вагнер”.

Кроме того, были допрошены заместитель Суровикина генерал-полковник Андрей Юдин и замначальника военной разведки генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Их отстранили от службы, ограничили их передвижения, сами генералы находятся под наблюдением, утверждает WSJ.

Согласно данным издания, Суровикин сейчас находится в Москве, его допрашивают. Один из источников сообщил, что генерал знал о готовящемся восстании, но не принимал в нем участие.

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