



Большая часть мирового населения не одобряет российскую власть – опрос

Большая часть мирового населения не одобряет политическое руководство России, следует из данных американской статистической компании Gallup.

Опрос был проведен среди жителей 137 стран. Согласно нему, уровень неодобрения российских властей за 2022 год вырос в мире на 19% — с 38% до 57%. Это рекордный показатель за все время составления таких рейтингов, то есть с 2007 года. Кроме того, уровень одобрения упал с 33% до 21% респондентов.



Наиболее высокие показатели недовольства продемонстрировали жители западных стран. Так, 93% американцев и 91% канадцев негативно высказались о руководстве России. Уровень недовольства также превысил барьер в 90% в десяти европейских государствах — в том числе Польше (95%) и Украине (96%).

Сильнее всего уровень неодобрения российских властей вырос в Литве — за год он поднялся с 44% до 91%. Кроме того, большой скачок недовольства показали результаты опросов в Тайване (с 26% до 72%) и Румынии (с 37% до 79%).



Аналитики также отмечают, что уровень поддержки российских властей сильно упал в Казахстане – стране, которая является ключевым союзником Кремля. Если в 2021 году 55% казахстанцев положительно оценивали политику российских властей, то в 2022 году этот показатель был равен всего 29%.



“Вопреки некоторым мнениям, США и их союзники – не единственные, кого волнует вторжение России в Украину в 2022 году. Опросы Gallup в 137 странах показывают, что имидж России пострадал во всем мире с тех пор, как она начала войну на Украине. Впервые за всю историю отслеживания рейтингов мировых лидеров Gallup большинство населения мира не одобряет лидеров России”, — говорится в пресс-релизе организации.