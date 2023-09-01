



Больница потребовала от врачей удалить агитацию против судебной реформы

Вечером 31 августа 12-й канал сообщил, что детский медицинский центр “Шнайдер” приказал врачам удалить наклейки и другие формы агитации протеста против судебной реформы.



Согласно опросам Израильской медицинской ассоциации, 80-90% врачей выступают против судебной реформы. Многие врачи больницы "Шнайдер" развесили в палатах и процедурных кабинетах наклейки и плакаты против реформы. Это возмутило некоторых сотрудников, не являющихся врачами, – медсестер, техников и административных работников, также поступили жалобы от родственников пациентов.



В результате администрация больницы потребовала от врачей убрать наклейки и другие формы агитации против судебной реформы. Большинство врачей подчинились, но многие были недовольны и заявили, что это распоряжение незаконно, а некоторые даже утверждают, что готовы снять наклейки при условии, что мезузы в их палатах тоже будут убраны.