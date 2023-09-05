



Болгария забрала нефтяной терминал "Лукойла" под госконтроль

Правительство Болгарии взяло под государственный контроль нефтяной терминал "Росенец", ранее находившийся под управлением компании "Лукойл".



Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Болгарии Георги Гвоздейков в интервью BTV. По его словам, у государства нет планов выплачивать компенсации "Лукойлу" из-за расторжения концессии.



"Спекуляции о повышении цен на топливо лишены основания. Отзыв концессии не повлияет на цены на топливо. "Лукойл" соблюдает болгарское законодательство, и цены на топливо устанавливаются в соответствии с правилами", - подчеркнул Гвоздейков.



В настоящее время порт "Росенец" находится под управлением государственного предприятия "Портовая инфраструктура". Представители этой организации утверждают, что склады терминала полностью принадлежат "Лукойлу", но контроль над импортированными товарами остается у государства. Министр в свою очередь уточнил, что правительство обладает всеми необходимыми ресурсами для эффективного управления терминалом и обеспечения его безопасной эксплуатации.



Как известно, компания "Лукойл Нефтохим Бургас" заключила договор о концессии на портовый терминал "Росенец" в мае 2011 года сроком на 35 лет. Однако в августе 2023 года парламент Болгарии принял решение расторгнуть этот договор на основании поправки, связанной с контрольными мерами в ответ на действия РФ, направленные на дестабилизацию ситуации в Украине.