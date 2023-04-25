



Болгария выразила протест против вмешательства России в ее внутренние дела

В понедельник Болгария выразила протест из-за "ненадлежащего вмешательства" в свои внутренние дела после того, как посол России Элеонора Митрофанова выразила свои симпатии к партии "Возрождение", открыто поддерживающей вторжение РФ в Украину. Об этом сообщает Digi24.



"Если бы я была болгарским избирателем, я бы наверняка проголосовала "Я никого не поддерживаю" или за Костадина Костадинова", – сказала глава российской дипломатической миссии в Болгарии в интервью, имея в виду лидера партии "Возрождение".



На столь неприкрытую поддержку этой политической партии со стороны российской дипломатки отреагировали в МИД Болгарии.



"Болгария квалифицирует это заявление как попытку вмешательства во внутренние дела страны, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях", – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.



Партия "Возрождение" на последних выборах 2 апреля набрала 14% голосов, заняв третье место в рейтинге и получив 37 из 240 мест в парламенте Болгарии. Болгарские ультранационалисты открыто выступали в пользу России по поводу ее агрессии против Украины, требуя "нейтралитета" Болгарии в этом конфликте.



Министр иностранных дел Болгарии Николай Милков провел встречу с послом России, но в министерстве не уточнили, когда и в какой форме прошла эта дискуссия.



Митрофанова не в первый раз делает скандальные заявления в Болгарии. В феврале 2022 года она квалифицировала Болгарию и НАТО как "холопов Вашингтона", а затем заявила, что болгарский народ поддерживает Кремль в его наступлении на Украину, в отличие от "абсолютно проамериканского" правительства в Софии.