



Болгария вводит военную подготовку для школьников

Правительство Болгарии вводит занятия по военной подготовке для учеников 9-10-х классов, сообщает Sofia Globe.



Болгарское правительство одобрило постановление, которое базируется на поправках к закону "О резерве вооруженных сил" и предусматривает подготовку военнослужащих и гражданских специалистов для проведения обучения учеников, которое вводится уже в сентябре 2023 года.



Военная подготовка не приведет к призыву учащихся в ряды вооруженных сил, отмечают в министерстве обороны Болгарии. Школьники получат теоретические сведения о защите отечества и задачах армии.

