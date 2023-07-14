



Болгария впервые официально объявила о военной помощи Украине

Болгария передала Украине пакет военной помощи, включающий 100 бронированных машин, преимущественно БМП, сообщает Euracitiv.



Болгарские власти сообщили, что пакет стал первым официальным решением Софии помочь Киеву тяжелой техникой.



"Это бронированная военная техника, приобретенная во время Процесса возрождения, которая никогда не использовалась. В то же время она нуждается в расходах на хранение и обслуживание", - сказал депутат из "Демократической Болгарии" Ивайло Мирчев.



Так, военная техника была закуплена 40 лет назад для проведения так называемого процесса "Возрождение" - попытки тоталитарного режима насильственно ассимилировать болгарских турок путем смены их имен, что привело к изгнанию более 300 тысяч болгарских граждан турецкого происхождения в Турцию почти 40 лет назад.



Решение о предоставлении бронетехники было объявлено через неделю после визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию.



Это первый военный пакет от Болгарии Украине, о котором было объявлено официально. До сих пор военная помощь держалась в секрете, но неофициально сообщалось, что Болгария помогает Украине боеприпасами.



После предоставления бронетехники, Болгария надеется получить новую технику от США. Болгарская армия объявила заказ на сумму почти 1 млрд долларов на закупку современных западных бронированных машин для пехоты, но процедура еще не завершена.



Правительство Болгарии решило присоединиться к совместной закупке боеприпасов для Украины в рамках проекта Европейского оборонного агентства, в котором уже участвуют 24 страны-члена ЕС и Норвегия.



Страна станет полноправным членом проекта. Это создаст новую хорошую возможность для поставок боеприпасов и предоставления услуг на выгодных условиях в дополнение к национальным соглашениям и инициативам в рамках НАТО.



Так, у стран-членов ЕС и Норвегии есть два пути: двухлетняя ускоренная процедура для 155-мм артиллерийских снарядов и семилетний проект по приобретению различных типов боеприпасов.