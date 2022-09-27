



Болгария призвала граждан покинуть РФ

Министерство иностранных дел Болгарии призвало своих граждан срочно покинуть Россию и воздержаться от поездок туда на фоне частичной мобилизации.



"В связи с ухудшением ситуации Министерство иностранных дел Республики Болгария призывает воздержаться от поездок в РФ и рекомендует болгарским гражданам, находящимся в Российской Федерации, рассмотреть возможность как можно скорее покинуть страну, используя имеющиеся в настоящее время средства передвижения", - говорится в сообщении.