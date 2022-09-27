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Болгария призвала граждан покинуть РФ
27.09.2022 12:51 Александр Юзовский

Болгария призвала граждан покинуть РФ

Министерство иностранных дел Болгарии призвало своих граждан срочно покинуть Россию и воздержаться от поездок туда на фоне частичной мобилизации.

"В связи с ухудшением ситуации Министерство иностранных дел Республики Болгария призывает воздержаться от поездок в РФ и рекомендует болгарским гражданам, находящимся в Российской Федерации, рассмотреть возможность как можно скорее покинуть страну, используя имеющиеся в настоящее время средства передвижения", - говорится в сообщении.

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