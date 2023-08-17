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Болгария присоединится к декларации G7, чтобы поддержать безопасность Украины
17.08.2023 08:17 Дара Киевская

Болгария присоединится к декларации G7, чтобы поддержать безопасность Украины

Правительство Болгарии одобрило решение присоединится к Декларации стран G7 по оказанию долгосрочной поддержки безопасности для Украины.

В Совете министров заявили, что Республика Болгария оказывает политическую и практическую поддержку Украине, "которая своим противодействием российской агрессии напрямую способствует защите свободы, безопасности и суверенитета всех европейских государств-членов".

"В соответствии с этой последовательной политикой Болгария присоединится к Совместной декларации стран G7 в поддержку Украины", - подчеркивается в сообщении.

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