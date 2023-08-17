



Болгария присоединится к декларации G7, чтобы поддержать безопасность Украины

Правительство Болгарии одобрило решение присоединится к Декларации стран G7 по оказанию долгосрочной поддержки безопасности для Украины.



В Совете министров заявили, что Республика Болгария оказывает политическую и практическую поддержку Украине, "которая своим противодействием российской агрессии напрямую способствует защите свободы, безопасности и суверенитета всех европейских государств-членов".



"В соответствии с этой последовательной политикой Болгария присоединится к Совместной декларации стран G7 в поддержку Украины", - подчеркивается в сообщении.