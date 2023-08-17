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Болгария присоединилась к гарантиям безопасности для Украины
17.08.2023 21:54 Раиса Вовк

Болгария присоединилась к гарантиям безопасности для Украины

Болгария присоединилась к декларации стран "Большой семерки" по гарантиям безопасности для Украины. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Благодарен Республике Болгария за решение присоединиться к Вильнюсской декларации G7 о поддержке Украины. Такой шаг Болгарии усиливает нашу общую безопасность в регионе", - заявил он.

Ермак добавил, что присоединение Болгарии к декларации также способствует дальнейшему развитию украинско-болгарского сотрудничества.

Новости, во время саммита НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" заявили о готовности предоставить Украине гарантии безопасности. Они необходимы для того, чтобы избежать повторного нападения России в период после завершения войны и до того, как Украина станет членом НАТО.

При этом состоялось подписание совместной декларации, которая предусматривает долгосрочную поддержку Украины в области безопасности и экономики.

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