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Более тысячи россиян сбежали от мобилизации в Финляндию
18.05.2023 14:06 Ирина Демьянова

Более тысячи россиян сбежали от мобилизации в Финляндию

Более тысячи граждан России сбежали в Финляндию от мобилизации и теперь страна ждет указаний ЕС о том, что с ними делать.

Об этом сообщает Sky News.

Финляндия ждет позицию Европейского Союза относительно судьбы россиян, бежавших от мобилизации, прежде чем принимать решение о предоставлении им убежища.

По данным Иммиграционной службы Финляндии, всего 1109 граждан России попросили убежище в Финляндии, чтобы избежать мобилизации в российскую армию.

Пока нет никаких прогнозов относительно того, когда ЕС завершит подготовку своих рекомендаций по этому вопросу.


 

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