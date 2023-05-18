Более тысячи россиян сбежали от мобилизации в Финляндию
Более тысячи граждан России сбежали в Финляндию от мобилизации и теперь страна ждет указаний ЕС о том, что с ними делать.
Об этом сообщает Sky News.
Финляндия ждет позицию Европейского Союза относительно судьбы россиян, бежавших от мобилизации, прежде чем принимать решение о предоставлении им убежища.
По данным Иммиграционной службы Финляндии, всего 1109 граждан России попросили убежище в Финляндии, чтобы избежать мобилизации в российскую армию.
Пока нет никаких прогнозов относительно того, когда ЕС завершит подготовку своих рекомендаций по этому вопросу.