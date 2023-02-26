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Более ста офицеров спецназа отказываются служить после правовой революции
26.02.2023 20:08 Аркадий Бочаровский

Более ста офицеров спецназа отказываются служить после правовой революции

Алон Бен-Давид, военный обозреватель портала ynet  сообщил о письме, подписанном офицерами и солдатами спецназа ЦАХАЛа.

Более 100 офицеров и солдат отряда специального назначения подписали петицию, в которой они заявляют, что не будут продолжать службу, если будет осуществлена “правовая революция”. Среди подписавших - подполковники, полковники, бригадные генералы и генералы. "Мы не будем добровольно служить, когда над правительством развевается черный флаг".

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