



Более ста офицеров спецназа отказываются служить после правовой революции

Алон Бен-Давид, военный обозреватель портала ynet сообщил о письме, подписанном офицерами и солдатами спецназа ЦАХАЛа.



Более 100 офицеров и солдат отряда специального назначения подписали петицию, в которой они заявляют, что не будут продолжать службу, если будет осуществлена “правовая революция”. Среди подписавших - подполковники, полковники, бригадные генералы и генералы. "Мы не будем добровольно служить, когда над правительством развевается черный флаг".