



Более продвинутые: Мэр Нью-Йорка хочет поучиться у израильской полиции

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс завершил свой визит в Израиль встречей с местными руководителями полиции.



“Адамс признал, что Нью-Йорку есть чему поучиться относительно применения высокотехнологичных израильских дронов безопасности”, – отметила газета New York Post, сообщая о встрече мэра с национальной полицией в 23 августа.



Полиция Нью-Йорка, сообщает газета, оценивает возможность использования дронов для ответа на звонки в службу 911. В этой области, как признал Адамс после интервью с главой национальной полиции Коби Шабтаем, израильские производители "более продвинутые".



“Все знают, что я большой поклонник технологий и всего, что может сделать нашу жизнь проще и безопаснее”, – сказал мэр. “Израиль находится в авангарде впечатляющих достижений в области технологий, которые принесут пользу всем нам”.