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Более 700 резервистов отказались служить
26.07.2023 15:22 Наталья Богинская

Более 700 резервистов отказались служить

Более 700 резервистов ЦАХАЛа, в том числе более 300 пилотов и штурманов, сообщили своим командирам, что больше не будут добровольно служить в резерве. 

Офицеры входят в число группы из более чем 1100 офицеров, которые в минувшие выходные подписали письмо, информирующее ВВС о том, что они прекратят добровольно служить в резерве, если правительство будет продвигать судебную реформу.

В одной из летных эскадрилий летной школы Хацерима значительно сократилось количество резервных инструкторов.

Официальные лица ЦАХАЛа заявили, что уровень готовности военных пока не пострадал, но это может измениться в любой момент.

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