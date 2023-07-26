



Более 700 резервистов отказались служить

Более 700 резервистов ЦАХАЛа, в том числе более 300 пилотов и штурманов, сообщили своим командирам, что больше не будут добровольно служить в резерве.



Офицеры входят в число группы из более чем 1100 офицеров, которые в минувшие выходные подписали письмо, информирующее ВВС о том, что они прекратят добровольно служить в резерве, если правительство будет продвигать судебную реформу.



В одной из летных эскадрилий летной школы Хацерима значительно сократилось количество резервных инструкторов.



Официальные лица ЦАХАЛа заявили, что уровень готовности военных пока не пострадал, но это может измениться в любой момент.