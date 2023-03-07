



Более 6 тысяч резервистов: Мы не прекратим службу



Более 6 000 резервистов во всех подразделениях ЦАХАЛа подписали петицию, в которой они обязались не прекращать службу в резерве. Меир Лиюш, один из организаторов петиции: "Несмотря на рак, я попросил вернуться и служить добровольцем в резерве".



В минувшие выходные более 6 000 резервистов во всех подразделениях ЦАХАЛа подписали петицию, в которой обязались не прекращать службу в резерве - это стало ответом на недавние заявления об отказе, которые прозвучали на одной из центральных сцен вокруг протеста против правовой реформы.



Инициаторы петиции, Эхуд Азриэль Меир, Одед Харуш, Йотам Перец и Меир Лиюш - все они солдаты Армии обороны, написали: "Мы, резервисты в настоящем, из всех частей нации, всех чинов и званий, из всех социальных и политических спектров, продолжаем и будем продолжать служить резервистами в Армии обороны Израиля, несмотря на существующие споры в гражданском обществе, из чувства миссии и признания важности защиты родины. Потому что у нас нет другого народа - и у нас нет другой страны".



В течение двух дней тысячи резервистов подписали петицию, что доказывает, что призывы отказаться - удел меньшинства, и существует широкий консенсус в том, чтобы оставить резервистов вне политической дискуссии.



"Несколько друзей, резервистов, правых и левых, религиозных и нет, организовали себя - с нулевым финансированием, чистой доброй волей. Послание простое: не вмешивайте армию в политические игры! Мы всегда будем служить в резерве, независимо от политики, и это то, чего мы ожидаем от всего народа Израиля" , - отметил Одед Харуш, один из организаторов петиции.