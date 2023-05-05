



Более 20 российских городов отменили парады на День Победы

Парады в честь Дня Победы в 2023 году отменены как минимум в 21 городе, где их проводили годом ранее, подсчитало издание “Верстка”.



Среди городов, отказавшихся от парадов “по соображениям безопасности”, Калуга, Рязань, Орел, Саратов, Липецк, Елец и Тюмень.



Отмену парадов в Пскове и Великих Луках также обосновали заботой об “участниках СВО”, приезжающих на реабилитацию, которые, по словам главы региона Михаила Ведерникова, звуки фейерверков “воспринимают абсолютно по-другому”. В Курске парад решили не проводить, “учитывая текущую ситуацию”, а в Белгороде – “чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих” в центре города.



В Брянске, Краснодаре и Сочи власти не стали объяснять отмену парадов, просто поставив жителей перед фактом, что в 2023 году их не будет.



Ночью 3 мая Кремль, как объявили власти РФ, был атакован “украинскими дронами”. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, несмотря на атаку парад на Красной площади 9 мая отменять не планируют.



Эксперты американского Института изучения войны, в свою очередь, считают, что власти РФ могут воспользоваться “атакой дронов”, по их версии, инсценированной, в том числе, для сокращения или отмены праздничных мероприятий в честь Дня Победы.