



Более 20 “добровольческих отряда” подписали контракты с Минобороны РФ

Еще четыре “добровольческих подразделения”, находящихся в зоне боевых действий в Украине, подписали контракты с Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Названия и дислокации этих батальонов не раскрываются. Таким образом, по заявлению Минобороны РФ, суммарно более 20 “добровольческих формирований” на текущий момент подписали контракты с ведомством.



“Подписание данного контракта с Министерством обороны гарантирует нам такие же льготы и преимущества участников специальной военной операции, как и всем военнослужащим. В праве ли мы были такое требовать от государства? – Нет, потому что мы добровольцы. Но государство само пошло нам на встречу и дало нам такие льготы”, – цитирует Минобороны главу неназванного “добровольческого батальона”.



10 июня министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, по которому все “добровольческие отряды” будут обязаны подписать контракт с Минобороны до 1 июля. Глава ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин сразу же заявил, что не намерен подписывать контракт с Минобороны РФ. Однако контракт с ведомством заключил, в частности, добровольческий отряд “Ахмат”.



После этого, 13 июня, во время встречи с Z-”военкорами” Путин сообщил о необходимости привести статус ЧВК и добровольческих отрядов в соответствие со “здравым смыслом, сложившейся практикой и законом”. Для этого, как говорил президент, они должны будут заключить контракты с Минобороны РФ.

Однако на следующий день Пригожин вновь заявил, что он и его наемники не будут подписывать контракт с Минобороны РФ.



“Никто из бойцов ЧВК "Вагнер" не готов идти опять по пути позора. И поэтому никто заключать договоры не будет”, – говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Пригожина.