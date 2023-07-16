



Более 150 военных медиков официально объявили о прекращении службы в резерве



Более 150 членов Военно-медицинского форума, мужчин и женщин, врачей, фельдшеров и специалистов по психическому здоровью, находящихся в резерве, направили своим командирам личные письма, в которых объявили о немедленном прекращении службы в резерве.



Письма сформулированы не как общее заявление о подразделении или "будущей угрозе", а как официальное сообщение.



Членами форума являются медицинские работники, некоторые из них в звании подполковника, из всех подразделений ЦАХАЛа: офицеры медицинской службы батальонов, руководители медицинских комиссий в призывных пунктах, врачи специальных подразделений, таких как 669 и Шайетет 13, и других подразделений.