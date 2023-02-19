



Израильтяне перевели более 1,5 млрд долларов за границу из-за судебной реформы

В индустрии управления капиталом частные клиенты за последние недели перевели миллиарды шекелей из Израиля из-за опасений, вызванных запланированной судебной реформой. Вместе с переводами компаний сумма составляет около 3 миллиардов долларов, пишет издание Calcalist.



“В последнее время мы получаем много запросов от частных лиц и компаний, которые хотят открыть счета в UBS. Заявители рассматривают этот процесс как стратегический шаг, отвечающий их интересам в долгосрочной перспективе”, — сказал Идо Бен-Хаим, глава отдела рынка Израиля в Швейцарском банке UBS.



В то время есть те, кто остается терпеливым и не предпринимает никаких действий, другие не колеблются. Calcalist сообщил ранее на этой неделе, что 37 компаний приняли решение вывести 780 миллионов долларов из Израиля, но после сбора дополнительной информации кажется, что эта цифра на самом деле составляет 1,5 миллиарда долларов. В то же время частные клиенты — в большинстве своем состоятельные лица, работающие в сфере высоких технологий, но и не только они — сняли совокупную сумму в несколько миллиардов шекелей.



Нынешний ажиотаж не сравним ни с одной ситуацией в прошлом: ни во время войны, ни во время экономических кризисов. C запросом о переводе средств и открытием счетов в иностранных банках обращаются молодые люди из сектора высоких технологий, а также пожилые люди, которые думают о своих сбережениях.



Сообщается, что иностранные банки уже перевыполнили свои годовые цели по открытым израильтянами счетам, и это только в середине февраля.

По оценкам, в индустрии управления капиталом частные клиенты за последние недели перевели миллиарды шекелей из Израиля. Вместе с переводами компаний сумма составляет примерно 3 миллиарда долларов (10 миллиардов шекелей). Доказательства этих переводов можно увидеть в укреплении доллара по отношению к шекелю, которое достигло пика в 3,54 шекеля за доллар, и ослаблении рынка облигаций на прошлой неделе.



Настоящую озабоченность вызывают не только суммы, которые уходят из Израиля, но и средства, которые не поступают в данный момент и, возможно, не поступят вообще. Эти суммы гораздо труднее подсчитать. Это доходы от текущих операций компаний, которые останутся в иностранных банках и не будут конвертированы в шекели. Но, прежде всего, это инвестиции, которые в настоящее время не делаются в израильские стартапы из-за решения подождать из-за нестабильности и угрозы судебного переворота.



