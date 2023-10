Более 1000 человек собрались в Будапеште, чтобы поддержать Израиль

ХАМАС, по словам раввина Шломо Кевеша, “рассматривает не только Израиль, но и всех евреев и миролюбивые народы мира как врагов и мишеней”.

На митинг во вторник вечером в Будапеште собралось более чем 1000 человек, чтобы выразить солидарность с Израилем после жестокого нападения, совершенного ХАМАСом на выходных.



Иерусалимский парк в столице Венгрии стал ареной мощной демонстрации единства с EMIH – Венгерской еврейской федерацией, а также с двумя другими еврейскими организациями – Neolo Mazsihisz и MAOIH. К ним присоединились многочисленные еврейские религиозные и гражданские организации, объединившиеся для поддержки венгерской еврейской общины в эти трудные времена.



Обращаясь к аудитории, Андор Грос, президент Мазсихиш, сказал, что происходящее в Израиле “затрагивает евреев диаспоры так же, как то, что происходит с евреями в диаспоре, влияет на евреев Израиля”.



ХАМАС, по его словам, “рассматривает не только Израиль, но и всех евреев и миролюбивые народы мира как врагов и мишени”.

THREAD 🧵: Here is the Széchenyi Chain Bridge in Budapest lit up in blue and white in solidarity with Israel. Seeing this has me overcome with emotion. Allow me to explain why. pic.twitter.com/P1wEGvJ9JG