



Более 1000 человек собрались в Будапеште, чтобы поддержать Израиль

ХАМАС, по словам раввина Шломо Кевеша, “рассматривает не только Израиль, но и всех евреев и миролюбивые народы мира как врагов и мишеней”.

На митинг во вторник вечером в Будапеште собралось более чем 1000 человек, чтобы выразить солидарность с Израилем после жестокого нападения, совершенного ХАМАСом на выходных.



Иерусалимский парк в столице Венгрии стал ареной мощной демонстрации единства с EMIH – Венгерской еврейской федерацией, а также с двумя другими еврейскими организациями – Neolo Mazsihisz и MAOIH. К ним присоединились многочисленные еврейские религиозные и гражданские организации, объединившиеся для поддержки венгерской еврейской общины в эти трудные времена.



Обращаясь к аудитории, Андор Грос, президент Мазсихиш, сказал, что происходящее в Израиле “затрагивает евреев диаспоры так же, как то, что происходит с евреями в диаспоре, влияет на евреев Израиля”.



ХАМАС, по его словам, “рассматривает не только Израиль, но и всех евреев и миролюбивые народы мира как врагов и мишени”.