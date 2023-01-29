



Бойкот Банка Дисконт после того, как его директор вышел на протесты в Тель-Авиве

После того как генеральный директор банка Дисконт Ури Левин был сфотографирован во время демонстрации против правительства, его безжалостно атакуют в социальных сетях



Левин сказал премьер-министру Биньямину Нетаниягу на встрече руководителей банка с ним: "Невозможно игнорировать всех экономистов, которые выражают столь сильную озабоченность ходом реформы, и поэтому вы должны немедленно остановиться и продвигать изменения только с осторожностью и широким консенсусом", а на другой день. Это породило бурю возмущения в социальных сетях.



В послании Нетаниягу он добавил: "Может быть, мы ошибаемся, а вы правы, но ценой вашей ошибки может стать фатальный ущерб демократии и экономике." Вечером 28 января тот же Левин был запечатлен на демонстрации на перекрестке Азриэли в Тель-Авиве, в которой приняли участие тысячи граждан, выступающих против шагов правительства по реформированию судебной системы.



Сразу же началась волна резких высказываний в адрес генерального директора одного из крупнейших банков Израиля: "Завтра я должен был впервые в жизни открыть банковский счет в Дисконте, и после этого я, наверное, туда не пойду. Я открою счет в любом другом банке, кроме Дисконта. Участвуйте и присоединяйтесь к борьбе", - задается вопросом другой серфер: "Действительно, банк "Дисконт" станет банком левых. Куда мы движемся?".

Ади написал: "Ого, я вдруг захотел поменять банк", а серфер Адриана добавила: "Закрываю счета в Дисконте, генеральный директор антиизраильский, позор". Другой клиент сказала: "Я сегодня перевела счет. Большое спасибо, но не с вами. Я перешла в Мизрахи".