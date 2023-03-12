



Боевой летчик: это не отказ служить в резерве, это - мятеж



Барух Ганот, бывший заместитель командира эскадрильи F15 прокомментировал в интервью Мати Тухфельду на радио Галей Исраэль отказ пилотов эскадрильи Ха Патишим служить в резерве.



Ганот сказа: : "Здесь какая-то путаница понятий, это не отказ, это гораздо серьезнее, это мятеж. Они фактически говорят: если вы не принимаете наши законы - мы не будем служить. Разве это демократия? Это диктатура, я потрясен. Все те, кто не победил на выборах, решили сжечь страну? Они нанесли такой ущерб стране, который невозможно восстановить. Они плюют в колодец, из которого пьют. Если бы кто-то из правых сделал что-то подобное, его бы давно повесили. В демократическом обществе законы принимают народные избранники, а не верхушка. "





