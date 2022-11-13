



"Боеприпасы, украденные с базы на Голанских высотах не попадут в руки врага"

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала заявление в связи с гигантской кражей боеприпасов на базе Цновар на Голанских высотах.



После первоначального расследования инцидента ЦАХАЛ “предполагает”, что “боеприпасы не попали в руки врага”. По оценке ЦАХАЛа, боеприпасы, вероятно, спрятаны в этом районе - поэтому основные усилия брошены на прочесывание местности.



База Цновар в 2023 году будет включена в программу модернизации хранилищ вооружения в ЦАХАЛе. В рамках программы базы перестраиваются, на них устанавливаются камеры и многое другое. База была внесена в список, но ее очередь еще не наступил.



Основные положения первоначального расследования были представлены сегодня командующему Северным командованием. ЦАХАЛ заявил, что расследование показывает, что в лагере есть пробелы в инфраструктуре безопасности, множество ложных тревог и неадекватная реакция в комплексе хранения боеприпасов (бункеры). "Что касается пробелов в инфраструктуре безопасности лагеря, существует план реорганизации, который будет реализован в течение предстоящего рабочего года", - сказал представитель ЦАХАЛа.