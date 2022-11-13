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"Боеприпасы, украденные с базы на Голанских высотах не попадут в руки врага"
13.11.2022 21:14 Аркадий Бочаровский

"Боеприпасы, украденные с базы на Голанских высотах не попадут в руки врага"

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала заявление в связи с гигантской кражей боеприпасов на базе Цновар на Голанских высотах.

После первоначального расследования инцидента ЦАХАЛ “предполагает”, что “боеприпасы не попали в руки врага”. По оценке ЦАХАЛа, боеприпасы, вероятно, спрятаны в этом районе - поэтому основные усилия брошены на  прочесывание местности.

База Цновар в 2023 году будет включена в программу модернизации хранилищ вооружения в ЦАХАЛе. В рамках программы базы  перестраиваются, на них устанавливаются камеры и многое другое. База была внесена в список, но ее очередь еще не наступил.

Основные положения первоначального расследования были представлены сегодня командующему Северным командованием. ЦАХАЛ заявил, что расследование показывает, что в лагере есть пробелы в инфраструктуре безопасности, множество ложных тревог и неадекватная реакция в комплексе хранения боеприпасов (бункеры). "Что касается пробелов в инфраструктуре безопасности лагеря, существует план реорганизации, который будет реализован в течение предстоящего рабочего года", - сказал представитель ЦАХАЛа.

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