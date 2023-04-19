



Боаз Голан порвал билеты El Al в прямом эфире



Слова капитана рейса El Al из Израиля в Нью-Йорк о том, что хочет "вспомнить День Холокоста, поскольку такие вещи могут происходить только в диктатурах, а Государство Израиль в эти дни борется за свою демократию" породили бурную общественную реакцию.



Журналист и ведущий 14-го канала Боаз Голан разорвал билет пассажира в эфире и заявил, что больше не будет летать в El Al, пока компания не уволит капитана.



В начале своей программы на 14-м канале Голан, среди прочего, сказал: "Я довольно часто летаю на El Al. Четыре дня назад я вернулся рейсом El Al из Салоник. И именно в этот день, в День Холокоста, я получил такую запись - после того, как мы услышали, что пилоты El Al не хотят лететь с премьер-министром".



Затем Голан потребовал увольнения капитана: "Я довольно часто летаю с El Al, поверьте мне, довольно часто. Я видел вашу реакцию, компания El Al. Но если этот капитан, Дорон Гинзбург, продолжит работать в этой компании и не будет уволен, я прекращу свои полеты с компанией, а не только я. Я хороший клиент El Al".



В этот момент Голан порвал свою карточку часто летающего пассажира и сказал: "В такой день, как этот, нужно положить конец подобным вещам, чтобы они знали, что не только нам причинен ущерб - но и им. У меня в руках FLY CARD компании El Al, которая должна давать мне льготы, баллы при заказе полетов".

