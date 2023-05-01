



Боаз Бисмут: “Опросы не волнуют, выборов не предвидится”

Депутат Кнессета Боаз Бисмут (”Ликуд”) не обеспокоен опросами, которые показывают, что его партия теряет власть.



Выступая на радио 103 FM , Бисмут сказал: ”Выборов на горизонте нет, и выборов не будет еще много месяцев — по моему мнению, в ближайшие несколько лет. Коалиция стабильна и приступила к работе. Мы бежим марафон. Мы взяли на себя обязательства и начинаем их выполнять. Меня не волнуют низкие результаты в опросах”.



Он подчеркнул: "Я не беспокоюсь. Избиратели "Ликуда" возлагают на нас надежды, и мы действуем - просто СМИ об этом не сообщают. Помимо программы бесплатного образования для детей до трех лет, я также говорю о стоимости жизни. Во время зимней сессии мы все время говорили о [судебной] реформе и о протестах, но не было сказано, что законопроект об увеличении налоговых льгот для родителей и увеличении отрицательного подоходного налога прошел первое чтение в Кнессете".



"Все запланировано: Мы обещали, мы держим свое слово. Это правительство функционирует и работает уже несколько месяцев, но оно здесь на четыре года. Дайте нам время. Если судебная реформа действительно была хлебом в начале срока полномочий этого правительства, то прожиточный минимум - это его масло. Мы можем работать и над тем, и над другим. Мы способны сделать многое... Мы не придумываем что-то на месте, мы работаем организованно и планомерно", - сказал депутат.



"Предыдущее правительство не очень-то принимало во внимание общественность, - добавил Бисмут. - Премьер-министр и министр юстиции хорошо работают вместе. Я понимаю, что есть желание создать видимость разногласий, и даже более того - это совершенно не так. Есть желание создать ложное прикрытие".

