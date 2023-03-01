



Bloomberg: США обеспокоены поставками российского урана в Китай

Американские власти заинтересовались поставками Россией урана в Китай, которые могут свидетельствовать о желании КНР в ближайшие годы нарастить производство оружейного плутония. Об этом пишет Bloomberg.



Западные аналитики полагают, что “растущие возможности” Китая по увеличению ядерного арсенала имеют прямую связь с приостановкой российскими властями участия в договоре СНВ-3. Пекин опасается, что США могут увеличить свой ядерный арсенал в ответ на увеличение числа ядерных боеголовок у Китая и выход России из указанного соглашения.



Представители Пентагона отмечают, что в декабре прошлого года “Росатом” предоставил Китаю почти 6,5 тысячи килограммов урана. С сентября по декабрь Китай перечислил “Росатому” тремя траншами 384 миллиона долларов за 25 тысяч килограммов сырья для китайской атомной программы. Учитывая растущую напряженность конфликта с Тайванем, такие действия Китая могут дестабилизировать ситуацию в регионе еще сильнее.



Обеспокоенность у США вызывает и тот факт, что китайские власти с 2017 года не сообщали МАГАТЭ о запасах плутония, находящихся у них в распоряжении. Ранее они делали это добровольно.



Такие поставки могут позволить Китаю за 12 лет увеличить число ядерных боеголовок в четыре раза.