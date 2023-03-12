



Близкий к Нетаниягу источник обвиняет США в финансировании акций протестов

Массовые протесты против судебной реформы правительства частично финансировались администрацией Байдена. Об этом заявил высокопоставленный правительственный чиновник, сопровождающий премьер-министра Биньямина Нетаниягу во время его поездки в Италию, заявил, но не предоставил доказательств.



“Этот протест финансируется и организуется на миллионы долларов”, — сказал он.



“Мы следим за происходящим. Это организация очень высокого уровня. Есть центр, из которого организованно расходятся все демонстранты”, — сказал высокопоставленный чиновник.



“Кто финансирует транспорт, флаги, сцены? Нам это ясно”, — сказал он.



Другой член окружения премьера подтвердил, что высокопоставленный чиновник имел в виду Соединенные Штаты.



Аналогичное заявление сделал на прошлой неделе выступающий за Нетаниягу эксперт Яков Бардуго в новостях на 14 канале, тесно связанном с премьер-министром.



А в субботу вечером, 11 марта, сын Нетаниягу Яир поделился статьей с правого сайта Breitbart, в которой утверждалось, что Госдепартамент США финансировал одну из групп, участвующих в протестах.



Заявления высокопоставленного чиновника и других лиц, близких к премьеру, являются признаком трудностей, с которыми Нетаниягу сталкивается в отношениях своего правительства с США, и официальная реакция, по-видимому, состоит в том, чтобы обвинить Вашингтон.



По словам высокопоставленного израильского чиновника, спустя два месяца после вступления в должность Нетаниягу еще не получил приглашения на встречу с президентом США Джо Байденом в Белом доме по “ряду причин“.



Чиновник не уточнил, что это за причины. Однако он сказал, что вопрос о том, почему Нетаниягу не получил приглашения, лучше адресовать Белому дому.



