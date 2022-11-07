



"Ближний Восток находится на грани климатической катастрофы"

Израиль готов возглавить усилия по обеспечению устойчивости региона к изменению климата, в то время как Ближний Восток балансирует на грани климатической катастрофы.

Такое заявление сделал президент Ицхак Герцог на климатической конференции ООН COP27 в Шарм-эль-Шейх.

"Исследования, предсказывающие неизбежные серьезные последствия для нашего региона, говорят о том, что Ближний Восток находится на грани катастрофы. Я хочу подтвердить твердую приверженность Государства Израиль достижению нулевых выбросов углерода и переходу от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии к 2050 году", - сказал Герцог.

По его словам, Израиль готов взять на себя гораздо большую ответственность, возглавив усилия по обеспечению устойчивости региона к изменению климата.

"Я намерен возглавить развитие того, что называю "возобновляемым Ближним Востоком", - добавил он, приглашая всех посетить первый в истории израильский павильон на климатическом саммите.

Герцог подчеркнул, что возобновляемая энергия, полученная в пустынях Ближнего Востока, может быть экспортирована в Европу, Азию и Африку в обозримом будущем.

"Я верю, что все страны Ближнего Востока, изобилующие солнцем и технологиями, смогут подключить остальной мир к великолепному источнику возобновляемой энергии", — подчеркнул он.