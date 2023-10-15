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Ближневосточное турне продолжается: Блинкен встретился с кронпринцем Саудии
15.10.2023 08:32 Алина Груднева

Ближневосточное турне продолжается: Блинкен встретился с кронпринцем Саудии

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.

Они встретились в Эр-Рияде 15 октября, в 7:30.

Переговоры с фактическим правителем Саудовской Аравии проходят в рамках кризисного турне Блинкена по Ближнему Востоку.

Глава Госдепа объездил уже ряд стран в регионе с тех пор, как ХАМАС атаковал Израиль 7 октября, убив более 1300 человек и похитив еще 150-200 человек.

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