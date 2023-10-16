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Ближневосточное турне: Блинкен информирует Нетаниягу о проделанной работе
16.10.2023 13:28 Алина Груднева

Ближневосточное турне: Блинкен информирует Нетаниягу о проделанной работе

Госсекретарь США Блинкен 16 октября вернулся в Израиль после своего Ближневосточного турне, в ходе которого он старался заручиться поддержкой в отношении Еврейского Государства и гарантиями о том, что война не охватит другие страны.

В настоящее время он проводит встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, информируя его о проделанной работе.

По данным 12-го канала израильского ТВ, также на встрече присутствуют министр иностранных дел Эли Коэн и военно-политический кабинет.

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